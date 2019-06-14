МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в мае перевыполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 45%, в основном, за счет показателей по России и Саудовской Аравии; в частности, РФ перевыполнила сделку на 32% во многом из-за ситуации с загрязнением нефтепровода "Дружба", а в целом страны вне ОПЕК превысили свои обязательства на 69%, говорится в июньском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Добыча нефти ОПЕК+ в мае была на 530 тысяч баррелей в сутки ниже их целевого уровня в 44,3 миллиона баррелей в сутки, что привело к общему соблюдению соглашения на 145%. Перевыполнение обязательств, в основном, связано с Саудовской Аравией и Россией", — говорится в докладе.

"Показатели по Саудовской Аравии привели к тому, что общий уровень выполнения соглашения странами ОПЕК достиг 133%, тогда как ситуация с загрязнением нефтепровода "Дружба" привела к тому, что добыча в России снизилась на 120 тысяч баррелей в сутки", — также сообщает агентство.

Отмечается, что ОПЕК в мае сократила добычу нефти на 230 тысяч баррелей в сутки к апрелю, до 29,95 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено, по сути, нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки.

Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения истекли 2 мая этого года. Ближайшее заседание стран-участниц ОПЕК+ планируется на 2-4 июля, сообщил на прошлой неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Также МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 100 тысяч баррелей в сутки — до 1,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в июньском докладе агентства.

"Уже второй месяц подряд мы пересматриваем в сторону понижения наш прогноз роста спроса на нефть в 2019 году. Этому поспособствовали глобальный экономический спад, более низкие темпы роста нефтехимической промышленности и более теплая, чем обычно, погода в северном полушарии", — поясняет МЭА.

При этом уже в 2020 году агентство ожидает ускорения роста спроса на нефть в мире до 1,4 миллиона баррелей в сутки.

"Страны, не входящие в ОЭСР, станут основным драйвером этого роста, хотя страны ОЭСР также сделают значительный вклад, в частности за счёт появления в США новых нефтехимических заводов крекинга и ускорения роста экономики", — говорится в релизе.

Таким образом, согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть в мире в 2019 году составит 100,3 миллиона баррелей в сутки, а в 2020 году ожидается спрос на уровне 101,7 миллиона баррелей в сутки.

МЭА сообщило также, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в апреле выросли на 15,8 миллиона баррелей, до отметки в 2,883 миллиарда баррелей, слегка превысив средний пятилетний уровень.

"Запасы нефти в ОЭСР в апреле выросли на 15,8 миллиона баррелей, до 2,883 миллиарда баррелей, и немного превышали средний показатель за пять лет", — говорится в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+.