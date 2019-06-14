МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе угрожает безопасности международного энергетического рынка, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

"Это очень серьезная проблема для мировой энергетической безопасности, безопасности мирового нефтяного сектора и для международных энергетических рынков. Мы очень внимательно следим за ситуацией", — цитирует агентство Рейтер слова Бироля.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.