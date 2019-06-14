МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в Иране, после отмены США исключений для ряда стран из-за санкций против Тегерана, упала в мае до минимального уровня с конца 1980-ых годов, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем июньском докладе.

"Добыча сырой нефти в Иране сократилась на 210 тысяч баррелей в сутки — до 2,4 миллиона баррелей в сутки, минимальный уровень с конца 1980-х годов, после того как США завершили действие исключений для восьми покупателей иранской нефти", — пишет МЭА.

При этом падение экспорта нефти в мае было более существенным — на 480 тысяч баррелей в сутки, до 810 тысяч баррелей в сутки. "На конденсат пришлось около 240 тысяч баррелей в сутки от всех поставок на экспорт", — отмечает агентство. "Для сравнения, Иран экспортировал 2,6 миллиона баррелей в сутки в мае 2018 года, когда Вашингтон заявил о выходе из "ядерной сделки", — подчеркивает МЭА.

Эксперты агентства отмечают, что установить конечное направление поставок иранской нефти становится все сложнее, поскольку Иран отключил спутниковую систему отслеживание своих танкеров. При этом часть поставок, вероятно, направляется в нефтехранилища.

"Из восьми стран, для которых с ноября по май действовали исключения из санкций, Турция в мае импортировала 30 тысяч баррелей нефти в сутки против 190 тысяч баррелей в сутки в апреле. Китай, крупнейший покупатель иранской нефти, импортировал 70 тысяч баррелей в сутки против 410 тысяч баррелей в сутки в апреле", — сообщается в докладе.

При этом, пишет МЭА, Китаю удалось заместить часть нефти Ирана схожей нефтью из Саудовской Аравии, а также из Ирака, России и Бразилии. В свою очередь, Индия (второй по величине покупатель иранской нефти) увеличила закупки нефти у США,