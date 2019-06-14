МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России с 3 по 9 июня выросла на 11 копеек и составила 44,38 рубля за литр, дизтопливо при этом подорожало на 1 копейку — до 46,05 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

По данным службы, к 10 июня средняя розничная цена бензина марки Аи-92 выросла на 12 копеек, до 42,09 рубля за литр, марки Аи-95 — на 13 копеек, до 45,43 рубля за литр, а Аи-98 — на 3 копейки и составила 50,94 рубля за литр.

За неделю увеличение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 58 центрах регионов РФ, наиболее заметное в Кызыле — на 1,4%, Костроме и Чите – на 0,9%. При этом снижение цен на бензин отмечалось в Севастополе – на 0,8%, Горно-Алтайске – на 0,5% и Симферополе – на 0,2%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за прошедший период выросли на 0,3%.

В конце октября вице-премьер РФ Дмитрий Козак провел совещание, по итогам которого Минэнерго и ФАС подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ. По соглашениям розничные цены компании повысили с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). В конце марта власти приняли решение продлить действие соглашений до конца июня.