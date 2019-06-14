АШХАБАД, 14 июн /ПРАЙМ/. Завод по производству синтетического бензина из природного газа будет запущен в Туркмении 28 июня, сообщает в пятницу Туркменское телевидение.

С информацией о подготовке к торжественной церемонии открытия этого предприятия на заседании туркменского правительства выступил вице-премьер по ТЭК Мыратгелди Мередов. По его словам, оснащенное современным оборудованием и передовыми технологиями, это предприятие является уникальным по ряду показателей.

Здесь впервые в мировой практике будет осуществляться в промышленных масштабах производство синтетического автомобильного топлива из природного газа. Завод будет ежегодно производить 600 тысяч тонн бензина, соответствующего экологическим стандартам Eвро-5, а также 12 тысяч тонн очищенного дизельного топлива и 115 тысяч тонн сжиженного газа.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, заслушав отчет, отметил, что реализация этого масштабного инвестиционного проекта имеет большое значение для диверсификации экспортного потенциала нефтегазового комплекса страны. Глава государства дал поручения вице-премьеру по разработке новых проектов инновационных предприятий, специализирующихся на глубокой переработке природного газа и выпуске продукции, востребованной на мировых рынках.

Завод по производству синтетического бензина из природного газа начали строить в Туркмении в августе 2014 года в соответствии с договором, заключенным между Государственным концерном "Туркменгаз" и японо-турецким консорциумом компаний — Kawasaki Heavy Industries Ltd и Rоnesans Turkmen.

В начале строительства завода сообщалось, что стоимость проекта около 1,7 миллиарда долларов США. Японский банк международного сотрудничества инвестирует в проект 85% от стоимости, а остальные 15% предоставит туркменская сторона. Предприятия оснащено самой передовой технологией в этой области, разработанной датской компанией Haldor Topsoe.