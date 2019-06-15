ДОХА, 15 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о необходимости "быстрого и жесткого" ответа на угрозу поставкам энергоносителей после последних атак на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

"Необходимо найти быстрый и жесткий ответ на угрозу поставкам энергоносителей", — сказал аль-Фалих во время министерской встречи по трансформации энергетики в преддверии саммита "большой двадцатки" в Японии. Его слова цитирует саудовское электронное издание "Ас-Сабк".

Кроме того, он указал на необходимость больше денег вкладывать деньги в нефтеразведку и разработку новых "чистых" источников энергии для смягчения воздействия использования энергии на окружающую среду.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.