ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. США в очередной раз продлили исключения для Ирака из санкций на поставки энергоносителей из Ирана, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Было предоставлено исключение на дополнительный срок в 120 дней, позволяющее Ираку оплачивать импорт электроэнергии из Ирана", — сказал представитель ведомства.

По его словам, хотя это исключение призвано помочь Ираку смягчить нехватку энергии, США продолжают обсуждать санкции в отношении Ирана с иракскими партнерами.

"Мы продолжаем работать с Ираком, чтобы положить конец его зависимости от иранского природного газа и электроэнергии и повысить его энергетическую независимость. Расширение использования собственных природных ресурсов Ирака и диверсификация импорта энергии из Ирана укрепят экономику и развитие Ирака, а также будут способствовать созданию единого, демократического и процветающего Ирака, свободного от пагубного иранского влияния", — отметил представитель госдепартамента.

Ранее США вводили продление таких исключений на 90 дней в марте, а до этого – в декабре 2018 года. Ранее в министерстве нефти Ирака заявляли РИА Новости, что Ирак больше всех страдает от санкций, восстановленных США против Ирана.

США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Санкции, охватывающие нефтяной экспорт Ирана, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Как заявляли в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США должны были действовать полгода, то есть до мая 2019 года, и продлевать их не планировалось. Однако в случае с Ираком США пошли на такое продление.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил санкции США против иранских нефтехимических компаний, назвав это нарушением принципов международного права, и отметил, что Вашингтон таким образом осуществляет экономический терроризм и продолжает враждебную политику против Ирана.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что методами неприкрытого шантажа и запугивания США стремятся заставить другие страны свернуть законные торгово-экономические связи с Ираном, прежде всего в нефтяной и банковской сферах.