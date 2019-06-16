БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн — ПРАЙМ. Международные аэропорты Буэнос-Айреса работают без сбоев, несмотря на проблемы с электричеством по всей стране и сильный дождь с ветром в столице, данные табло региональных аэропортов также не фиксируют сбоев.

Как сообщили РИА Новости в аэропортах Буэнос-Айреса Ezeiza и Aeroparque, системы воздушных гаваней работают без сбоев.

"Отключение электроэнергии затронуло отдельные незначительные сервисы аэропортов, но не повлияло на прилеты и отправление рейсов", — сообщил РИА Новости представитель компании "Aeropuertas Argentina", управляющей аэропортами.

Согласно данным табло столичных и региональных аэропортов, сбоев в их работе нет.