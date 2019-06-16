Проблемы с электричеством не затронули работу аэропортов в Аргентине
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн — ПРАЙМ. Международные аэропорты Буэнос-Айреса работают без сбоев, несмотря на проблемы с электричеством по всей стране и сильный дождь с ветром в столице, данные табло региональных аэропортов также не фиксируют сбоев.
Как сообщили РИА Новости в аэропортах Буэнос-Айреса Ezeiza и Aeroparque, системы воздушных гаваней работают без сбоев.
"Отключение электроэнергии затронуло отдельные незначительные сервисы аэропортов, но не повлияло на прилеты и отправление рейсов", — сообщил РИА Новости представитель компании "Aeropuertas Argentina", управляющей аэропортами.
Согласно данным табло столичных и региональных аэропортов, сбоев в их работе нет.
https://1prime.ru/energy/20190616/830076699.html