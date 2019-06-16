Восстановление электричества началось в столице и провинции Буэнос-Айрес
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн — ПРАЙМ. Восстановление электричества началось в столице и провинции Буэнос-Айрес, сообщает компания-поставщик электроэнергии Edesur.
"Началось медленное восстановление электроэнергии, подключены первые 34 тысячи клиентов", — говорится в заявлении компании в Twitter.
Речь идёт о столице и провинции Буэнос-Айрес, уточняет Edesur. "Нормализация процессов займет несколько часов", — сообщила компания.
Сбой в системе энергоснабжения в воскресенье утром оставил Аргентину и Уругвай без электричества, в Уругвае энергоснабжение начало восстанавливаться.
https://1prime.ru/energy/20190616/830076713.html