МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Юридические основания для приостановки или отмены проекта "Северный поток-2" отсутствуют, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Юридические основания для приостановки или отмены проекта просто отсутствуют. Он полностью соответствует нормам международного морского и экологического права, Третьего энергетического пакета, финских, шведских, датских и немецких законов", — сказал Венедиктов в интервью "Российской газете".

"Противники проекта это прекрасно понимают и прибегают к средствам вне правового поля, используют незаконные инструменты, которые не только направлены против российского трубопровода, но и угрожают международной экономике. Успешному завершению проекта способствует высокая заинтересованность наших партнеров в его скорейшем запуске. Причем эта заинтересованность носит исключительно экономический, а не политический характер", — добавил он.