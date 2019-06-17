МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. С 10 по 14 июня оптовые цены на основные виды моторного топлива на внутреннем рынке России изменились незначительно, следует из данных агентства "Прайм". Предпринимаемые правительством меры позволяют сдерживать рост цен в европейской части РФ.

Так, бензин 95 Класса 5 в течение прошлой недели подешевел на 61 руб./т – до 51,759 тыс. руб./т. Оптовая цена на бензин 92 Класса 5, наоборот, выросла — на 23 руб./т, составив 50,918 тыс. руб./т.

За указанный период цена на оптовые партии летнего дизельного топлива Класса 5 повысилась на 86 руб./т., достигнув 50,756 тыс. руб./т.



