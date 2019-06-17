МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Выгрузка сырой нефти, оставшейся на судне "ВФ Танкер-16" после взрыва в нефтегавани Махачкалы 11 июня, пока не началась, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Выгрузку планировалось начать в понедельник.

"Сегодня перекачку не начали: Следственный комитет ещё не завершил следственные действия… "ВФ Танкер-18" стоит в ожидании разрешения, когда будет разрешено, он придет, встанет бортом и начнет перекачку", — рассказали в Росморречфлоте. Ранее сообщалось, что в Махачкалу пришёл танкер Волжского пароходства "ВФ Танкер-18", с помощью которого будет осуществлена выгрузка.

Представители Росморречфлота уточняли, что на борту "ВФ Танкер-16" было около 6 тысяч тонн сырой нефти, 156 тонн мазута и 26 тонн дизельного топлива. Пока данных о том, когда и как судно будет отбуксировано из нефтегавани, нет.

В ночь на 11 июня на танкере "В Ф Танкер 16" (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы раздался взрыв, погибли три человека, еще трое были доставлены в республиканскую клиническую больницу. Впоследствии один из госпитализированных моряков скончался. Компания-судовладелец — "Волжское морское пароходство" — уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным Росморречфлота, разлива нефти нефтепродуктов в зоне ЧП нет, сейчас нефтегавань работает без ограничений.