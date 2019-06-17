ТАЛЛИН, 17 июн /ПРАЙМ/. Работы по укладке морского участка газопровода Balticconneсtor, который соединит Эстонию и Финляндию, завершились в понедельник, когда труба была выведена на берег эстонского полуострова Пакри, сообщила пресс-служба энергетической компании Elering.

"Для вытягивания на землю отрезка трубы полуметрового диаметра длиной почти один километр использовалась мощная 500-тонная лебедка. Вся операция заняла около суток. В прибрежных водах на расстоянии 1,7 километра трубу закроют грунтом и камнями. В течение лета на морском участке трубопровода также проведут испытания на прочность", — говорится в сообщении.

Balticconnector — первый газопровод между Эстонией и Финляндией, который объединит газовые сети двух стран. Длина газопровода составит 150 километров, из которых 77 километров проходят по дну моря, 22 километра — по суше в Финляндии и 47 километров — по суше в Эстонии. Помимо этого, будут построены компрессорные станции по обе стороны Финского залива. Проект планируется завершить к 2020 году.

Газопровод позволит передавать между распределительными сетями Эстонии и Финляндии до 7,2 миллиона кубометров газа в сутки. Предполагается, что проект повысит надежность и безопасность энергоснабжения во всем регионе. Стоимость проекта составляет почти 300 миллионов евро, из которых ЕС выделил 206 миллионов евро.