ТАШКЕНТ, 18 июн — ПРАЙМ. Французская Orano Mining S.A создаст СП по разведке и добыче урана в Навоийской области Узбекистана, сообщил РИА Новости во вторник представитель Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгео) Узбекистана.

"Orano и Госкомгео создадут СП по разведке и добычи урана, подготовлен проект соглашения о создании предприятия", — сказал представитель геологического ведомства. По его оценке, СП будет создано до конца июля.

По данным Госкомгео, СП проведет поэтапное проведение геологоразведочных работ (ГРР) на трех перспективных площадях урана "песчаникового" типа — Северный и Южный Дженгельды и Янгикудук в Навоийской области, и в случае получения положительных результатов займется разработкой выявленных запасов и реализацией урана.

В соответствии с условиями создания, в СП с уставным капиталом в размере 34,5 миллиона долларов доля Orano составит 51% в виде денежных средств, технологического оборудования и техники, доля Госкомгеологии — 49% за счет затрат на геологическую и иную информацию на контрактных площадях. Госкомгео и Orano Mining в октябре 2018 года подписали соглашение о реализации проекта в ходе визита во Францию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, напомнили в Госкомгео.

По данным Госкомгео Узбекистана, разведанные и оцененные запасы урана составляют около 190 тысяч тонн, из которых более 140 тысяч тонн — уран месторождений песчаникового типа, 47 тысяч тонн — черносланцевого типа. Месторождения урана песчаникового типа (более доступного для разработки) ранее не предлагались для разработки иностранным инвесторам, они входят в ресурсную базу Навоийского горно-металлургического комбината, обладающего монопольным правом на добычу, обогащение и экспорт урана в стране.

В течение последних лет правительство Узбекистана пыталось привлечь иностранных инвесторов в разработку урановых месторождений черносланцевого типа, которые в настоящее время в республике не отрабатываются и в экономическом плане требуют существенных инвестиций. Производство урана в Узбекистане в 2007 году увеличилось на 0,5% — до 2,27 тысячи тонн. Последующие данные не обнародованы. Узбекистан в настоящий момент не является потребителем урановой продукции и весь произведенный уран экспортируется.