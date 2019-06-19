МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Комиссия по этике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) не будет рассматривать вопрос о высказываниях главы "Роснано" Анатолия Чубайса, сделанных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), рассказал РИА Новости источник, близкий к РСПП.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что на заседании РСПП владелец НЛМК Владимир Лисин осудил риторику главы "Роснано" на ПМЭФ. В интервью радиостанции "Бизнес ФМ" Чубайс начал размышлять о вопросах развития возобновляемой энергетики и сказал, что, "несмотря на сопротивление некоторых олигархов", российские власти выбрали верный путь, который приведет страну к успеху. Владелец НЛМК заявил, что Чубайс "публично приклеивает ярлыки "неправильных олигархов", а себя называет единственным правильным".

После этого Лисин попросил РСПП дать оценку подобным высказываниям с точки зрения этики. Чубайс, в свою очередь, назвал претензии "не считающего себя олигархом" Лисина анекдотичными. По словам главы "Роснано", бюро союза сняло претензии Лисина с повестки.

"Данный вопрос действительно обсуждался, но, скорее, в формате дружеской беседы, и по решению большинства в итоговый протокол его решено не включать. Рассматривать "персональное дело" Чубайса на комиссии по этике РСПП не будет", — сообщил источник.