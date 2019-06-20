МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Налоговая политика в России остается во многом непоследовательной, становится все больше индивидуальных льгот вместо внедрения системного подхода, сообщил глава "Лукойла" Вагит Алекперов в ходе годового собрания акционеров компании.

"Во многом непоследовательной остается налоговая политика в России. Мы видим все больше случаев предоставления индивидуальных льгот вместо внедрения полноценного системного подхода", — заявил Алекперов.

По его словам, традиционные отрасли ТЭК в мире сталкиваются с политикой ужесточения регулирования, создания преференций для альтернативных технологий.

"Мы сталкиваемся с политикой ужесточения регулирования в традиционных отраслях ТЭК, создания преференций для альтернативных технологий, видим не совсем объективные прогнозы будущего мировой энергетики без углеводородов", — заявил Алекперов.

"Активную политику декарбонизации проводит Европейский союз – основной потребитель российских энергоресурсов. К 2030 году Европа планирует снизить выбросы парниковых газов на 40% от уровня 1990 года и обеспечить не менее трети своего потребления энергии возобновляемыми источниками", — отметил Алекперов.

Он также заявил, что у российских нефтяных компаний нет единой позиции по целесообразности участия в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. "…Остается неясной судьба сделки ОПЕК+. Даже среди российских компаний нет единой позиции по целесообразности участия в соглашении", — сказал он.

Алекперов также отметил сохраняющиеся риски ценовой волатильности на рынке нефти.

"Лукойл", по словам его главы, продолжит последовательно наращивать объемы производства и увеличивать дивидендные выплаты.

"Мы продолжим последовательно улучшать качество бизнес-процессов, наращивать объемы производства, увеличивать дивидендные выплаты и будем открыто информировать вас обо всех событиях в жизни "Лукойла", — сказал Алекперов.