ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн — ПРАЙМ. Крупный разлив нефти был обнаружен поблизости от финского острова Утё, сообщается на сайте Береговой охраной Финляндии.

"Значительные разливы нефти обнаружены в финских территориальных водах примерно в 40 километрах к юго-западу от Утё. Разлив составляет более 15 километров в длину и более 500 метров в ширину, толщина слоя от нескольких миллиметров до одного сантиметра. В море попала легкая нефть на минеральной основе", — говорится в сообщении.

Разлив был обнаружен в четверг утром, после изучения спутниковых снимков Европейского агентства морской безопасности. Отправленный на изучение обстановки самолёт подтвердил информацию.

Суда, проходящие через этот район, были обследованы, а иностранным властям был сделан запрос на отбор образцов топлива судов, проходящих через этот район. Подозрения в разливе ограничены несколькими судами. По причинам конфиденциальности, береговая охрана не может прокомментировать, финские ли это суда или иностранные.

"При таких погодных условиях для того, чтобы нефть достигла побережья, если при каких-то причинах это может случиться, потребуется несколько дней", — говорит директор Береговой охраны Бенни Паулссон газете Helsingin Sanomat.

В ликвидации разлива заняты четыре судна погранохраны и других служб, координация работ проводится с самолёта Береговой охраны.