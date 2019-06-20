МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе визита в Псковскую область встретился с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном Шевкуновым, стороны обсудили проект создания исторических парков "Россия — моя история", говорится в сообщении компании.

"На встрече были рассмотрены итоги и планы работы в рамках проекта создания исторических парков "Россия — моя история". В том числе речь шла о реализации проекта в городе Пскове", — говорится в сообщении.

Также Миллер обсудил с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым перспективы газификации региона. Так, в 2005-2018 годах "Газпром" построил в регионе 15 газопроводов, два из которых — в 2018 году. В настоящее время компания ведет сооружение двух новых газопроводов. При этом в стадии проектирования находятся четыре газопровода, еще по двум проектирование завершено.

В ходе встречи стороны также подписали план-график синхронизации выполнения программы газификации в Псковской области на 2019 год и график погашения в 2019-2029 годах просроченной задолженности проблемных предприятий области за поставленный газ. По данным компании, на 1 июня 2019 года она составила 491,5 миллиона рублей при общем объеме просроченной задолженности региона в 884,2 миллиона рублей.

Также отмечалось, что в настоящее время идет подготовка к строительству в Пскове первой в области автомобильной газонаполнительной компрессной станции "Газпрома".