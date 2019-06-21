Около 43 тыс человек остаются без электричества в Чечне - Минэнерго РФ
МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
По данным министерства, в пятницу в 19.38 мск действием защит отключилась линия электропередачи 110 кВ "Грозный — Восточная" (ДЗО ПАО "Россети" — АО "Чеченэнерго", управляющая компания, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа — ПАО "МРСК Северного Кавказа"). Были обесточены три подстанции 110 кВ ("Северная", "Холодильник" и "Восточная").
"Без электроснабжения оставались бытовые потребители Грозненского района (около 128,7 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 50 МВт. Температура наружного воздуха 24?С. В 20.03 произведены переключения в сети 110 кВ и части потребителей подано напряжение. Без электроснабжения остаются 42,9 тысячи человек", — говорится в сообщении.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
https://1prime.ru/energy/20190621/830096555.html