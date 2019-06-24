ВЛАДИВОСТОК, 24 июн /ПРАЙМ/. Сотрудники Росприроднадзора проверяют сообщения о загрязнении нефтепродуктами прибрежной полосы у Токаревского маяка во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского морского управления ведомства.

Ранее одно из местных СМИ опубликовало фото загрязнения пляжа у маяка (так называемая Токаревская кошка): черной масляной пленкой покрыт берег, в нефтепродуктах также испачкались местные жители, которые катались на SUP-бордах.

"Действия ведутся согласно установленного порядка. Сейчас выясняется (ситуация)", — сказал собеседник.