КИЕВ, 25 июн — ПРАЙМ. Украинская "Укртранснафта" не зафиксировала повторных поступлений некачественной нефти в украинский участок "Дружбы" с момента возобновления транзита, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"В связи с появлением в СМИ сообщений о приостановке приема нефти чешской стороной из-за повышенного содержания хлорорганических соединений в сырье, которое транспортируется по южной ветке "Дружбы", сообщаем, что "Укртранснафта" не зафиксировала повторных случаев поступления нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений к украинскому участку нефтепровода "Дружба" и обеспечивает транзит в Европу в плановом режиме", — говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

Отмечается, что компания ежедневно проводит анализ проб нефти, поступающей на территорию Украины для нужд европейских потребителей. "Результаты этих исследований показывают, что содержание хлорорганических соединений в составе нефти не превышает допустимую норму (до 5 ppm при норме 10 ppm). Качество сырья также контролирует международная сюрвейерская компания "SGS", — говорится в сообщении.

В понедельник вечером вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек сообщил, что на участке нефтепровода "Дружба" на словацко-украинской границе зафиксирован повышенный уровень загрязнения. Однако во вторник глава Госрезерва Чехии Павел Швагр заявил, что новые тесты не подтвердили наличие загрязнений в нефтепроводе "Дружба".