САРАТОВ, 26 июн /ПРАЙМ/. Международный машиностроительный концерн Voith в среду открыл в Саратовской области предприятие по производству гидротурбинного оборудования "ВолгаГидро" с объемом инвестиций 2,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба областного минпромэнерго.

"Сегодня в городе Балаково запущен новый завод по производству компонентов турбин для гидроэлектростанций "ВолгаГидро"… Общий объем инвестиций составил 2,5 миллиарда рублей. На производстве будет создано около 200 высокотехнологичных рабочих мест", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, новое предприятие будет производить компоненты гидротурбин для Саратовской ГЭС и других объектов на территории РФ и стран СНГ с перспективой выхода на мировой рынок. Уже заключены договоры на производство для Саратовской ГЭС компонентов восьми турбин диаметром 10,3 метра и весом ротора в 314 тонн, которые являются самыми крупными турбинами такого типа в России. Производственные площади нового завода составляют в общей сложности 8 тысяч квадратных метров.

"В настоящее время ведутся переговоры с другими гидроэлектростанциями, уже рассматриваются предложения. Этот завод предусмотрен для локализации (производства) для России и для стран СНГ. Этот завод рассчитан на изготовление любых комплектующих для турбин любого размера", — сказал журналистам президент Voith Hydro Europe Леопольд Хенингер.

"В области развивается кластер тяжелого машиностроения, завод "ВолгаГидро" становится еще одной точкой роста, обеспечивающей новые рабочие места, занятость высококлассных специалистов, налоги в бюджет, перспективы выхода на мировой рынок. Такие предприятия создают экономику будущего и города Балаково, и всего саратовского региона", — цитирует слова губернатора области Валерия Радаева его пресс-служба.

"Русгидро" и Voith в 2011 году в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в создании совместного предприятия "ВолгаГидро". В феврале "Русгидро" сообщила о завершении продажи концерну Voith 40% долей в "ВолгаГидро". В итоге международный машиностроительный концерн Voith после закрытия сделки стал на 100% владельцем завода.