С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн /ПРАЙМ/. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) поставил вопрос о попадании в общероссийскую программу модернизации ТЭС по решению правкомиссии проектов тех компаний, которые меньше тратились на ремонты и поддержание оборудования своих электростанций, следует из выступления директора по работе на рынке электроэнергии ГЭХ Михаила Булыгина на Российском международном энергетическом форуме.

"Очень много говорилось о том, что действительно, в рамках правительственной комиссии ИТС (индекс технического состояния оборудования — ред.) нам перевернул отчасти картинку. Мы для себя сделали очень интересное упражнение. Мы взяли отчетность почти всех крупных публичных компаний и обнаружили забавную корреляцию: чем выше затраты на содержание мощности в компании, чем больше, соответственно, компания тратит денег на поддержание существующей мощности, тем выше ИТС, чем меньше затраты на содержание мощности, тем ниже индекс технического состояния", — заявил Булыгин.

"Получается, действительно, те кто не доремонтировал, те получают преференции. Правильно это или не правильно? Это отдельный вопрос", — подчеркнул он.

В РФ в 2019 году стартовала масштабная программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурсу в программу проходят 85% годового объема проектов, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. Весной прошел первый отбор проектов (с запуском после модернизации в 2022 — 2024 годах). Всего были отобраны проекты с капвложениями около 125 миллиардов рублей (правкомиссией — на 63,5 миллиарда рублей, на конкурсе — на 61,6 миллиарда рублей).

Как следует из представленной на форуме презентации заместителя директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрея Максимова, правкомиссия отбирала проекты в программу модернизации на основе пяти критериев. Это экономика (эффективные, дешевые для потребителей проекты), предпочтение электростанциям с выработкой тепла, а также проектам, решающим какие-либо экологические проблемы. Четвертый критерий — наличие в проектах инновационных решений (например, использование газовых турбин) или решений, качественно повышающих эффективность. И пятый — предпочтение проектам с более выработанным ресурсом оборудования и худшим техническим состоянием.