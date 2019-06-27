МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. "Ямал СПГ" начал распределение денежных средств акционерам, сообщается в пресс-релизе компании.

"Ямал СПГ" успешно завершило операционные и логистические тесты, предусмотренные условиями привлечения заемного финансирования, что дает возможность проекту начать распределение денежных средств своим акционерам… Сегодня, 27 июня проект произвел первое распределение денежных средств своим акционерам", — говорится в сообщении.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая — 17,5 миллиона тонн.

Ведется строительство четвертой линии "Ямала СПГ" по собственной технологии "Новатэка" почти на 1 миллион тонн. Строительство планируется завершить в конце 2019 года — начале 2020 года.