ОСАКА (Япония), 28 июн — ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти РФ в рамках сделки ОПЕК+ в июне будет чуть больше оговоренного соглашением уровня в 228 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"В июне мы чуть выше уровня, который предусмотрен сделкой, но июнь еще не закончился, посмотрим, как будет в среднем по месяцу", — сказал Новак.

"Сейчас суточно мы ровно 228 (тысяч баррелей в сутки — ред.), как по соглашению. По месяцу чуть больше, потому что в начале месяца было больше", — добавил российский министр.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на РФ приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.