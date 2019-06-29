ОСАКА (Япония), 29 июн /ПРАЙМ/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах в японской Осаке на полях саммита G20 не затрагивали тему газопровода "Северный поток 2", сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, никак не затрагивали", — сказал он.

В пятницу оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что после более чем двух лет ожидания отменила заявку на основной маршрут "Северного потока 2", проходящий в территориальных водах Дании, и решила сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах, которые соответствуют экологическим и техническим требованиям.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Труба пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG оставалось получить разрешение на строительство только от Дании.

Nord Stream 2 AG в апреле по требованию датского регулятора подала третью заявку на строительство "Северного потока 2" – теперь в исключительной экономической зоне Дании к югу-востоку от острова Борнхольм. В этой заявке содержатся две альтернативы маршрута. При этом ранее регулятору уже были направлены две заявки на строительство: по основному маршруту в территориальных водах Дании к югу от Борнхольма и по альтернативному — к северо-западу от Борнхольма.

Тем не менее, как заявил в пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер, точка невозврата по "Северному потоку 2" давно пройдена, правовых возможностей его остановить нет. Он подчеркнул, что планы ввода газопровода в эксплуатацию до конца года сохраняются, а отсутствие разрешения Дании не является пока критическим.