ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

"Что касается сегодняшней встречи с наследным принцем — да, действительно мы обсуждали возможность продления наших договоренностей с ОПЕК по поводу сокращения добычи. Хочу вас проинформировать — это, наверное, для рынка имеет значение определенное — мы договорились. Мы продлим наши договоренности, во всяком случае мы будем поддерживать продление договоренностей — как Россия, так и Саудовская Аравия", — сказал Путин, отвечая на вопрос об итогах встречи с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках G20 в Осаке.

"Кстати, в объемах, которые были согласованы раньше", — уточнил президент РФ.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.