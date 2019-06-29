МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Президент России и наследный принц Саудовской Аравии на переговорах в рамках саммита G20 подтвердили нацеленность обеих стран на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка, а в текущих условиях ключом для этого является координация производителей по объемам поставок, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Итоги переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца, министра обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда еще раз подтверждают ориентацию наших стран на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка, а также высокую степень взаимопонимания", — сказал Новак.

"При текущем уровне неопределенности на мировом рынке скоординированные действия производителей нефти по обеспечению последовательных и достаточных поставок нефти на рынок являются ключевым фактором для обеспечения стабильности рынка", — добавил российский министр.

Ранее в субботу Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.