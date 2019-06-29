ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не затрагивали на встрече в субботу вопрос о продлении сделки ОПЕК+, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, с Трампом — нет, вообще не затрагивался", — заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в субботу Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.