ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Решение России в пользу продления сделки ОПЕК+ основано на ситуации на нефтяном рынке в целом, инцидент с загрязнением нефтепровода "Дружба" влияния на решение не оказал, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Я думаю, безусловно, в целом ситуация на рынке. Она во многом зависит и от потенциала прогноза роста экономики, спроса, баланса предложений, поэтому это, конечно, все обсуждалось в комплексе", — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, что повлияло на решение о продлении сделки ОПЕК+.

На уточняющий вопрос журналистов о том, оказала ли ситуация с нефтепроводом "Дружба" на решение России и Саудовской Аравии, министр ответил отрицательно.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.