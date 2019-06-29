ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-японских переговоров заявил о том, что в настоящее время рассматривается возможность совместной работы по атомной энергетике в третьих странах.

"По линии "Росатома" продолжается работа по ликвидации последствий аварии на Фукусиме, прорабатывается также ряд инициатив по переработке использованного ядерного топлива, возможной совместной работе в третьих странах", — сказал Путин.