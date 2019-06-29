ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Многие страны ОПЕК+ высказывали свое мнение по поводу будущего соглашения о сокращении добычи нефти, и его продление как минимум на второе полугодие 2019 года выглядит "достаточно консолидированным" решением, заявил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

Отвечая на вопрос, ждет ли он проблем на переговорах с Ираном по судьбе сделки ОПЕК+, Новак сказал: "Я не могу говорить за Иран, но мне кажется, что все страны сейчас уже высказывались по этому поводу, и ожидания общие такие, что продлевать кооперацию, продлевать как минимум на второе полугодие, может быть на девять месяцев".

"Что касается продления, наверное, мне кажется, что это уже решение, которое достаточно консолидированное", — отметил российский министр. На уточняющий вопрос, является ли решение о продлении консолидированным по всем странам сделки, Новак ответил, что "это станет известно в понедельник-вторник".

"Высказывались и другие страны (помимо России и Саудовской Аравии — ред.) за продление", — добавил глава Минэнерго РФ.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.