БРАТСК (Иркутская область), 30 июн /ПРАЙМ/. Паводок в Иркутской области не создает рисков для работы Братской ГЭС, сообщил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

"По общей остановке гидрологической в части Ангарского каскада, здесь ситуация довольно положительная. Так как у нас воды были маловодные, соответственно, водохранилище имеет увеличенную возможность запаса воды. Соответственно, если говорить о Братской ГЭС, за сутки прошедшие мы получили плюсом только 10 сантиметров при том, что емкость водохранилища позволяет еще более четырех метров набирать. Поэтому здесь рисков мы не видим", — заявил он на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации с паводком в Иркутской области.

Он также указал на определенные трудности с восстановительными работами.

"Сейчас затрудняет аварийно-восстановительные работы высокий уровень воды. Мы сегодня подробно посмотрели город Тулун, на подстанциях некоторых вода превышает два метра, то есть восстановительные работы сможем начать только после схода воды", — сообщил Черезов.

Кроме того, он описал общую картину разрушений энергетических объектов в связи с паводком. "Сейчас на повреждении находятся три линии 35 киловольт, 29 линий — 6-10 киловольт и 284 трансформаторных подстанций. Но, что важно — что отключения были произведены своевременно, повреждения оборудования не было. И была обеспечена безопасность населения" — сказал он.