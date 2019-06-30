С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн /ПРАЙМ/. Вывод уникального исследовательского ядерного реактора ПИК на площадке Курчатовского института в Гатчине (Ленинградская область) на проектную мощность идет в соответствии с графиком, на первом месте, прежде всего — безопасность работ, сообщил журналистам президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Никогда в истории страны мы не пускали реактор такой мощности. Надо разработать целый комплекс новых нормативов совместно с Ромтехнадзором. Это крайне ответственное дело, сложный процесс. Реактор – уникальный, радиационный объект. Все идет своим чередом, по плану…" — сказал он журналистам в рамках 7-й Европейской конференции по рассеянию нейтронов.

Высокопоточный реактор ПИК вводится в эксплуатацию в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова (входит в Курчатовский институт). Реактор ПИК — это установка класса "мегасайенс", современный источник нейтронов, который по ряду своих параметров является лучшей в мире установкой для изучения вещества на уровне наномасштабов. Экспериментальные возможности реактора ПИК уникальны. Он станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины.