МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Мелкие и средние потребители смогут уменьшить свои расходы на электроэнергию, получая плату с энергорынка за снижение потребления в определенное время; соответствующие пилотные проекты в России стартуют с 1июля.

Экономить предлагается за счет снижения своего потребления в определенные часы, перенося его на другое время. Так, днем потребляется больше электроэнергии, чем ночью. Еще есть утренние и вечерние пики потребления — когда все собираются на работу и приходят домой после работы, включая много электроприборов. Чтобы обеспечить электроэнергию в такие пиковые часы, включаются электростанции, которые могут простаивать ночью. Если пиковое потребление будет расти, потребуется строить новые станции, за которые нужно будет платить потребителям.

При этом часть потребителей могут включать электрооборудование раньше или позже, снижая пики, и получая за это оплату с энергорынка. Это выгодно и энергетикам, и потребителям, поэтому возникла идея сделать пилотные проекты, попробовать распределить потребление по разным часам. В марте 2019 года вышло постановление правительства о таких пилотных проектах. Стартуют они с июля этого года и будут проводиться до конца 2020 года.

Пока участвовать в пилотных проектах смогут потребители из числа малого и среднего бизнес. По словам соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько, если говорить об обычном жителе города, у него возможность такой экономии появится не раньше 2021 года.

В мировой практике основным решением для вовлечения мелких и средних потребителей в такие проекты стало создание специальных компаний-агрегаторов, которые объединяют несколько потребителей. В июне диспетчер Единой энергосистемы России — "Системный оператор" — отобрал 20 компаний-агрегаторов для участия в пилотном проекте. Они будут его участниками до 30 сентября, затем их сменят победители следующего конкурса. Среди первых потребителей, попавших в пилотный проект, — офисные комплексы, предприятия сельского хозяйства, пищевой, машиностроительной, нефтегазовой промышленности.

Оплата услуг агрегаторов управления спросом на время действия пилотов составит около 85 тысяч рублей в год за предоставление услуги по снижению нагрузки на 10 кВт. Как пояснил Гринько, это означает по сути снижение платы за электроэнергию на 15–20%.

"Агрегатор выступает посредником между поставщиками (электроэнергии — ред.), получая на рынке электроэнергии и мощности оплату за снижение потребления, и потребителем, оплачивая ему услуги по изменению потребления. Средний доход потребителя будет зависеть от объема снижения нагрузки и его длительности и составит примерно 500 тысяч рублей за 1 МВт", — прокомментировал РИА Новости основатель блокчейн-платформы Universa Александр Бородич.