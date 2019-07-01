МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Японская компания Mitsui & Co. ведет переговоры с другой компанией из Японии — Mitsubishi Corp. — о сотрудничестве по проекту "Арктик СПГ-2", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление главного менеджера Mitsui Тайчи Нагино (Taichi Nagino).

По его словам, речь идет о том, чтобы Mitsubishi присоединилась к инвестициям в данный проект "Новатэка".

"Новатэк" сообщил в минувшие выходные, что консорциум японских Mitsui и JOGMEC приобретает 10% в "Арктик СПГ-2". Также компании будут на долгосрочной основе покупать ежегодно около 2 миллионов тонн сжиженного природного газа с проекта.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Он будет реализован на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Срок запуска первой линии — 2023 год, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

Доля в проекте уже есть у французской Total (10%), договоры купли-продажи подписаны с китайскими CNOOC (10%) и "дочкой" CNPC — CNODC (10%). Таким образом, после закрытия всех сделок у "Новатэка" останется 60% в проекте.