ВЕНА, 1 июл — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

"Да, рекомендация — продлить на девять месяцев", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, выработал ли уже комитет рекомендацию по дальнейшей судьбе сделки.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.

В субботу президент России Владимир Путин, говоря об итогах встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.