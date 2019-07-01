МОСКВА, 1 июля — Dow Jones. Цены на сырьевые товары выросли после того, как США и Китай решили возобновить торговые переговоры, поскольку инвесторы стали выражать осторожные надежды на разрешение накопившихся разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира. Комитет ОПЕК+ рекомендует продлить нефтяную сделку на 9 месяцев

Росту котировок также содействуют сообщения о том, что ОПЕК и ее страны-союзницы картеля склоняются к продлению срока ограничения добычи до начала 2020 года или даже дольше, чем ожидает рынок. Такой настрой нефтедобывающей коалиции может свидетельствовать об обеспокоенности возможностью ослабления спроса в течение значительной части следующего года, и он привел к росту цен на Brent и WTI до самых высоких отметок с конца мая.

В первый торговый день нового месяца металлы и зерновые растут вместе с фондовыми индексами, валютами развивающихся стран и другими рискованными инструментами. Сырьевые товары ввиду связи с экономикой Китая, их крупнейшего потребителя, больше других активов пострадали от провала предыдущего раунда американо-китайских переговоров в начале мая. Угроза президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт китайских товаров стоимостью 300 млрд долларов ранее также оказала давление на сырьевые рынки, но теперь подобные планы Вашингтона как минимум отложены.

Фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 2,6%, по 66,42 доллара за баррель, тогда как контракты на нефть WTI подорожали на 2,7% до 60,02 доллара. ОПЕК и партнеры картеля во главе с Россией, вероятно, продлят срок действия ограничений на добычу на 9 месяцев, сообщил на выходных министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех. Строительство TANAP завершено, он готов к поставкам азербайджанского газа в Европу

"Тот факт, что они (нефтедобывающая коалиция) намерены сделать это (ограничение предложения) долгосрочной стратегией, успокаивает некоторые опасения рынка, связанные с 2020 годом", — рассуждает Дэниел Хайнс, старший товарно-сырьевой стратег-аналитик австралийского ANZ.

Металлы и зерновые, которые ранее испытывали давление ввиду торгового конфликта, также выросли в цене. Медь на LME торговалась с повышением на 0,4%, по 6026,50 доллара за тонну. Фьючерсы на сою на CBOT торговались с повышением на 0,6%, по 9,28 доллара за бушель. Фьючерсы на хлопок в Нью-Йорке прибавили 3% до 68 центов за фунт.

На саммите Большой двадцатки в Японии в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским фирмам продавать высокотехнологичные компоненты китайской Huawei Technologies Co. Ранее Трамп наложил ограничения на взаимодействие американских компаний с Huawei по соображениям национальной безопасности.

Майкл Келли, директор по смешанным портфелям из PineBridge Investments, отметил, что исход встречи был "для рынков небольшим благоприятным сюрпризом". По его словам, отсутствие временных ограничений срока торговых переговоров и готовность США идти на компромисс по Huawei — благоприятные сюрпризы, так как они могут "отложить эскалацию торговых разногласий на неопределенный срок".

Между тем цены на активы-убежища снизились. Золото, котировки которого недавно подскочили к шестилетним максимумам ввиду усиления обеспокоенности относительно мировой экономики, недавно подешевело на 1,5%, до 1393 доллара за унцию. Эта сессия может стать самой неблагоприятной для золота с апреля. СМИ: Mitsui договаривается с Mitsubishi об участии в проекте "Арктик СПГ-2"

Между тем относительно умеренный рост цен на рынках металлов и сельскохозяйственных товаров говорит о том, что инвесторы с осторожностью смотрят на возможное достижение торгового соглашения. Сохраняющаяся обеспокоенность относительно здоровья мировой экономики усилилась после того, как опубликованный в воскресенье индекс менеджеров по снабжению (PMI) Китая указал, что активность в июне снизилась второй месяц подряд.

"Цены на металлы в течение некоторого времени испытывают давление из-за торговых разногласий, — отметил Хайнс из ANZ. — Я полагаю, что для роста цен нужны более содержательные новости".

Особенно осторожность инвесторов заметна на рынке зерновых и сои. Цены на эти сельскохозяйственные товары немного выросли после того, как Трамп заявил, что Китай начнет покупать у США большие объемы сельскохозяйственной продукции. "Пока непонятно, что будут включать в себя эти покупки сельскохозяйственной продукции. — отметила Трейси Аллен из JPMorgan Chase. — На рынке сейчас нет ясности относительно того, роста цен на какой товар можно ожидать".

— Автор Joe Wallace, joe.wallace @ wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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