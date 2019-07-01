ВАШИНГТОН, 1 июл /ПРАЙМ/. США призывают Иран остановить весь процесс обогащения урана, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном в понедельник.

"Администрация (президента США Дональда) Трампа призывает международное сообщество восстановить долгосрочный стандарт нераспространения в виде необогащения (урана — ред.) для ядерной программы Ирана. У Ирана есть бесспорный потенциал развивать мирную атомную энергетику без обогащения на своей территории", — говорится в документе под заголовком "США призывают Иран остановить все обогащение урана".