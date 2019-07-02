МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Россия в июне увеличила добычу нефти на 0,4% в месячном выражении и на 0,8% в годовом — до 11,155 миллиона баррелей в сутки, таким образом выполнив свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 116,7%, следует из сообщения агентства Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Сокращение добычи нефти в России в июне в рамках ОПЕК+ составило 266 тысяч баррелей в сутки. В мае по аналогичным расчетам сокращение добычи составляло 307 тысяч баррелей в сутки, что соответствовало уровню исполнения сделки в 134,7%.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года договорились о новых параметрах соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны решили снизить свою добычу суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. Россия в рамках своих обязательств по сделке постепенно сокращает добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей в сутки.

ЦДУ ТЭК предоставляет свои данные по добыче нефти в тоннах. Агентство пересчитывает показатели в баррели, применяя средний коэффициент 7,33. Само Минэнерго предоставляет данные о ходе выполнения сделки ОПЕК+ чуть позже, они могут отличаться от расчетов, так как для разных месторождений министерство использует разные коэффициенты перевода.

Агентство также сообщило, что добыча газа в РФ в июне выросла на 1,7% в годовом выражении — до 54,379 миллиарда кубометров.