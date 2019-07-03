ЯКУТСК, 3 июл /ПРАЙМ/. Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленском районе Якутии, где шквалистый ветер привел к технологическим нарушениям на электросетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Якутскэнерго".

По информации местной администрации, во вторник мощнейшие порывы шквалистого ветра в Ленском районе спровоцировали массовые отключения электросетей, и свыше 13 тысяч жителей остались без света.

К работам были привлечены три бригады специалистов и 12 единиц специализированной техники. Восстановление электроснабжения части потребителей, несмотря на сложные погодные условия, ведутся в круглые сутки.

"В среду персонал Ленского района электрических сетей продолжает устранение технологических нарушений на территории Западного энергорайона Якутии. Сегодня к обеду электроснабжение всех жителей будет полностью восстановлено", — сообщили в пресс-службе.