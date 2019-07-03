ЯКУТСК, 3 июл /ПРАЙМ/. Лесной пожар недалеко от газопровода в 82 километрах от поселка Айхал Мирнинского района Якутии находится на особом контроле, угрозы населенному пункту и объектам экономики нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Власти считают, что пожар близ газопровода — наиболее опасный из действующих сейчас в районе.

"Пожар… распространяется рядом с тремя линиями электропередачи, огнем повреждены уже две опоры. Кроме этого, на противоположной стороне дороги проходит газопровод. По данному пожару принято решение применить для тушения все необходимые силы и средства. Предприятия-собственники – "Западные электрические сети" и "Алроса-Газ" также постоянно осуществляют мониторинг и принимают все меры для защиты своих объектов", — сообщается на сайте администрации.

По данным диспетчерской службы Мирнинского района на 3 июля, площадь этого лесного пожара — десять гектаров.

Задымления в населенных пунктах Мирнинского района нет. Тушение продолжается.

"Угрозы населенному пункту и объектам экономики нет", — сообщили в МЧС.