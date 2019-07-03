ВЛАДИВОСТОК, 3 июл /ПРАЙМ/. Делегация из Северной Кореи, которая планирует возрождать газовую энергетику, посетила Владивостокскую ТЭЦ-2, чтобы посмотреть процесс перевода котлов на природный газ, сообщает пресс-служба филиала "Приморская генерация" Дальневосточной генерирующей компании.

"Старший эксперт департамента законодательства президиума Верховного народного собрания КНДР Чон Кён Нам во главе делегации из Северной Кореи посетил тепловую электростанцию "Владивостокская ТЭЦ-2". В составе группы присутствовали и… гости из Китая, Японии и Монголии", — говорится в сообщении.

Их, в частности, интересовали вопросы модернизации теплоэлектростанции за счет перевода котлов на природный газ.

"Энергетическая отрасль – одна из приоритетных для КНДР. В ближайшем будущем в стране планируется возродить газовую энергетику. И опыт соседнего Приморья в этой связи может быть крайне полезен. Иностранных гостей во время визита интересовали вопросы, связанные с выработкой тепла, мощностью котлов, продолжительностью отопительного сезона и ценой за единицу электроэнергии. По итогам поездки будет подготовлен отчет для правительства КНДР", — сообщает компания.

Чон Кён Нам отметил, что делегация получила ответы на свои вопросы. "Планируем продолжать сотрудничество с Владивостоком. В ближайшем будущем мы хотим еще раз посетить ВТЭЦ-2. В КНДР действуют пять крупных теплоэлектростанций. Одно время у нас также работала станция на газовом оборудовании", — сообщил он.

"Владивостокская ТЭЦ-2" — самая крупная на юге Приморья теплоэлектростанция, она работает с 1970 года и обеспечивает теплом 60% жителей Владивостока. С 2010 по 2013 годы 10 из 14 ее котлов перевели на газ сахалинского месторождения.