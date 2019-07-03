ФСБ обезвредила банду, похищавшую топливо из нефтепроводов в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл /ПРАЙМ/. Преступная группа, занимавшаяся хищениями нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов с помощью незаконных врезок, задержана в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
Задержание произошло в середине апреля, однако об этом ведомство сообщило в среду, 3 июля.
"17 апреля путём захвата с поличным сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области была пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы. Группа специализировалась на хищениях нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов путём криминальных врезок. Так, в период с 12 по 17 апреля злоумышленники похитили бензин из магистрального нефтепродуктопровода", — говорится в сообщении.
Следователями УФСБ России по Нижегородской области было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".
Отмечается, что одним из организаторов преступной группы является гражданин Российской Федерации, ранее судимый за систематическое хищение дизельного топлива из магистральных нефтепродуктопроводов.
https://1prime.ru/energy/20190703/830130804.html