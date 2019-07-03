КИЕВ, 3 июл /ПРАЙМ/. Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", которая входит в группу "Нафтогаз", выставила на продажу через электронные торги 4 июля 500 тысяч кубометров природного газа, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза".

"Нафтогаз Трейдинг" выставила на продажу через электронные торги 4 июля на площадке "Украинской энергетической биржи" 500 тысяч кубометров природного газа со стартовой ценой 5423,14 гривен (207 долларов — ред.) за тысячу кубометров (с НДС)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предложенные к продаже объемы разбиты на 10 равных лотов, срок поставки – с 6 по 31 июля 2019 года.

"Комплаенс-проверку сейчас уже прошли 23 потенциальных контрагента, среди которых как украинские, так и международные компании – все они допущены к торгам 4 июля", — говорится в сообщении.