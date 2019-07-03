МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Энергокомпаниям Дальнего Востока с 1 июля 2020 года будут устанавливаться долгосрочные тарифы на электроэнергию и мощность, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Срок перехода на долгосрочные тарифы определен только для энергокомпаний, управляющих тепловыми электростанциями (ТЭС) на Дальнем Востоке. При этом постановление регулирует долгосрочные тарифы для всех таких компаний неценовых зон оптового энергорынка РФ. Помимо Дальнего Востока к ним относятся Коми, Архангельская и Калининградская области.

В энергокомпании "Русгидро", являющейся по сути монополистом на Дальнем Востоке, ранее поясняли, что введение долгосрочных тарифов для ТЭС региона позволит повысить эффективность работы и направлять получаемую в итоге экономию на обновление оборудования и техническое перевооружение. Компания уточняла, что готова к установлению долгосрочных тарифов на пять лет.