МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Аналитическая компания Fitch Solutions, входящая в группу Fitch, сохранила свой прогноз по цене нефти марки Brent на 2019 и 2020 года на уровне 70 и 76 долларов за баррель соответственно, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на обзор Fitch Solutions.

По прогнозам агентства, стоимость нефти марки Brent в 2021 году составит 80 долларов за баррель, а в 2022 и 2023 годах — 82 доллара за баррель. Агентство отмечает, что прогноз на 2022 и 2023 года ниже предыдущих ожиданий, что связано с влиянием продолжительной торговой войны между США и КНР.

Прогноз по стоимости нефти марки WTI на 2019 год составляет 63 доллара за баррель, на 2020 год — 69 долларов, на 2021 — 74 доллара, на 2022 и 2023 — 77 долларов за баррель.

По мнению экспертов Fitch Solutions, долгосрочное решение торгового спора между США и КНР может занять годы, но любое снижение напряженности будет поддерживать цены. "Мы ожидаем умеренного роста предложения, которое в целом сбалансирует увеличение спроса, учитывая, что ОПЕК+ согласилась продлить сокращение добычи до марта 2020 года, а рост добычи в США замедляется", — добавили эксперты.

Страны ОПЕК+ на текущей недели договорились о продлении сделки по сокращению добычи сырья на прежних условиях еще на девять месяцев. Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.