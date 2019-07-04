МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Суд округа Свеа в Швеции отклонил требование Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" относительно условий закупок российского газа, сообщается в релизе "Газпрома".

"Сегодня Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил в полном объеме ходатайство Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража от 22 июня 2016 года по спору между Литвой и ПАО "Газпром". Таким образом, подтверждена обязательность выводов Стокгольмского арбитража, который отклонил все требования Литвы относительно условий закупки российского газа", — говорится в сообщении.

В частности, шведский суд отклонил требования Литвы о взыскании с "Газпрома" около 1,5 миллиарда евро, а также утверждения относительно несправедливости цен на газ, который российская компания поставляла с 2006 по 2015 год литовской Lietuvos Dujos. Суд также обязал Литву возместить "Газпрому" все судебные издержки.

Просьбу об арбитраже против "Газпрома" министерство энергетики Литвы направило в арбитражный институт при торговой палате Стокгольма 3 октября 2012 года. Литовское минэнерго заявляло, что "Газпром" нарушил акционерный договор с компанией Lietuvos Dujos, не установив справедливые цены на газ, поставляемый в Литву, и требовало компенсировать ему 5 миллиардов литов (около 1,4 миллиарда евро). "Газпром" с требованиями не согласился.

В июне 2016 года арбитражный институт при торговой палате Стокгольма отказал Литве в компенсации за счет "Газпрома" этих 1,4 миллиарда евро. После этого, 22 сентября, министерство энергетики Литвы подало апелляцию в апелляционный суд с просьбой аннулировать решение арбитража. В апреле 2017 года "Газпром" в официальном порядке получил данное ходатайство, а в июне подал отзыв. После этого, в октябре, Литва представила суду свои подробные письменные заключения по делу. Слушания по нему состоялись в мае 2019 года.