КИЕВ, 4 июл /ПРАЙМ/. Заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Коновец прекращает работу в компании, сообщил изданию enkorr информированный источник.

"По его словам, Коновец переходит на работу в один из государственных банков. Частичным подтверждением его слов является обнародованная 13 июня на сайте НАПК декларация о доходах Коновца с указанием "кандидат на должность", — сообщает издание.

Должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" не подпадают под действие закона об электронном декларировании.

Коновец работает заместителем председателя правления "Нафтогаза" с марта 2014 года. В компании отвечает за финансово-экономическое направление. По итогам 2018 года он задекларировал доход в "Нафтогазе" в размере 22,7 миллиона гривен (870 тысяч долларов).