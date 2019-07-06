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ВАШИНГТОН, 5 июл /ПРАЙМ/. Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин 4 и 5 июля обсудил с представителями "Большой семерки" в Париже документ "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (CMKI), сообщается на сайте агентства, где опубликован и сам документ.

"CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов", — говорится в документе, датированном 27 июня.

В документе перечисляются сферы, на которых будет сфокусирована эта инициатива: демократические институты и законодательство, независимые СМИ, энергетическая независимость, экономическая независимость. В качестве примеров несколько раз называются Молдавия и Украина.

В марте Грин сообщал, что США предложат механизм противодействия влиянию России в Европе, Евразии и Центральной Азии. Грин также призывал страны-партнеры задуматься о том, стоит ли принимать помощь со стороны России и Китая, заявив, что они стремятся подорвать уверенность в демократии и свободной рыночной экономике. Чуть ранее госдепартамент распространил сообщение, что на противодействие России в 2020 году в проекте бюджета предлагается выделить 661 миллион долларов.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что нет никаких фактов, подтверждающих такие действия.